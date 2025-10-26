HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

5 ülkeden 10 suçlu Türkiye'de! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı

Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'a kaçan, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 10 suçlu Türkiye'ye getirildi.

5 ülkeden 10 suçlu Türkiye'de! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı
Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haklarında arama kararı bulunan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlu Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da traktör devrildi: 1 ölüOrdu’da traktör devrildi: 1 ölü
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
kırmızı bülten suçlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.