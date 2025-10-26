5 ülkeden 10 suçlu Türkiye'de! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haklarında arama kararı bulunan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlu Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" açıklamasında bulundu.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2025
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 1 Suçluyu,
🟥 ALMANYA(3), GÜRCİSTAN(3), RUSYA(2), BELÇİKA ve BULGARİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile… pic.twitter.com/DJo8tkO1Sv
