5 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! Osmaniye'deki maganda serbest kaldı: "Muhammet Hasan’ın hayatı, hayalleri, çocukluğu ne olacak?"

5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu bahçede otururken hayatının dehşetini yaşadı. Başına yorgun mermi isabet eden Muhammet Hasan mermiyle yaşam mücadelesi verirken fail tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç karara isyan ederek "Bu kadar rahat serbest bırakılan magandaların sıktığı her kurşun, aslında adaletin göğsüne saplanıyor" dedi.

5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ameliyat edilemez hale geldi. Mermiyi ateşleyen şahıs yakalandı ancak gazeteci Emrullah Erdinç'in belirttiğine göre "mermi çıkarılamadığı için eşleştirme yapılamadığı" gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE HAYATI KARARDI"

Karara isyan eden Emrullah Erdinç, "5 Yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu’nun Başındaki Mermi… Adalet Nerede?" diyerek başladığı paylaşımında "Osmaniye’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Hasan Çakıcıoğlu… Bahçede oturuyordu, annesi börek hazırlıyordu. Birkaç dakika içinde hayatı karardı" dedi.

"HAREKET ETTİĞİNDE ÇOĞU ZAMAN BURNU KANIYOR, FENALAŞIYOR"

Erdinç yaşananları şöyle aktardı:
"Başına, adına 'yorgun mermi' dedikleri ama aslında katil mermi isabet etti. Mermi öyle saplandı ki, ameliyat edilemez hale geldi. Şimdi o mermiyle yaşamaya çalışıyor… Hareket ettiğinde çoğu zaman burnu kanıyor, fenalaşıyor.

5 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! Osmaniye deki maganda serbest kaldı: "Muhammet Hasan’ın hayatı, hayalleri, çocukluğu ne olacak?" 1

"SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİ İLE İSABET EDEN MERMİ ZAMANININ BİREBİR UYUŞTUĞU ORTAYA KONDU"

Polis, merminin 1 km ötedeki bir düğünden ateşlendiğini tespit etti. Fail yakalandı. Kriminal rapor, silahı ateşleyen kişi ile Muhammet Hasan’a isabet eden mermi zamanının birebir uyuştuğunu ortaya koydu. Ama sonuç? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı! Gerekçe? Mermi çıkarılamadığı için eşleştirme yapılamamış!

5 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! Osmaniye deki maganda serbest kaldı: "Muhammet Hasan’ın hayatı, hayalleri, çocukluğu ne olacak?" 2

"MUHAMMET HASAN’IN HAYATI, HAYALLERİ, ÇOCUKLUĞU NE OLACAK?"

Bir maganda, keyfine ateş ediyor… Çocuğun hayatı kararıyor. Yargı ise 'bilinçli yapmamışsın' diyerek kapıyı ardına kadar açıyor. Peki bu ailelerin yaşadığı dram ne olacak? Muhammet Hasan’ın hayatı, hayalleri, çocukluğu ne olacak? Bu kadar rahat serbest bırakılan magandaların sıktığı her kurşun, aslında adaletin göğsüne saplanıyor. Hepinizin vicdanına bırakıyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

