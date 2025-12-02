Son dakika | BOTAŞ'ın doğal gaz tesisinde yangın! Ekipler Silivri'deki olay yerinde

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.

Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."