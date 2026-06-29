50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar Türkiye'ye bugün giriş yaptı

Hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Sorusuna yanıt arayanlara kötü haber Meteoroloji'nin son tahminlerinden geldi. Hava sıcaklıkları giderek yükseliyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve yaşamı zorlaştıran aşırı sıcaklar, 29 Haziran Pazartesi bugünden itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor.
Meteoroloji uzmanlarından alınan son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları ani bir sıçrama yaşayarak normal değerlerin 5 ila 7 derece üzerine tırmanacak ve neredeyse tüm şehirlerde termometreler 30 derece sınırını hızlıca aşacak.
Bu bunaltıcı hava dalgasının en ağır faturası ise ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde yaşanacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok kentte gölgedeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı hesaplanıyor; yüksek nem oranıyla birleştiğinde ise vatandaşların hissedeceği sıcaklık seviyesi yer yer 50 derece gibi ekstrem noktalara ulaşacak.
Megakent İstanbul da bu kavurucu tablodan payına düşeni fazlasıyla alacak. Kentte serinletici etkisiyle bilinen kuzeyli poyraz rüzgarları hafta boyunca sert esecek olsa da bu durum sıcaklıkların yükselmesini engelleyemeyecek. İstanbul'da gün içinde nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması beklenirken, rüzgara rağmen termometreler hafta boyunca 30 derecenin altına hiçbir şekilde düşmeyecek.
Bu durum, geceleri dahi şehir genelinde nemli ve boğucu bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların günün en dik saatlerinde dışarı çıkarken tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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