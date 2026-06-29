50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar Türkiye'ye bugün giriş yaptı

Hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Sorusuna yanıt arayanlara kötü haber Meteoroloji'nin son tahminlerinden geldi. Hava sıcaklıkları giderek yükseliyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve yaşamı zorlaştıran aşırı sıcaklar, 29 Haziran Pazartesi bugünden itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Meteoroloji uzmanlarından alınan son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları ani bir sıçrama yaşayarak normal değerlerin 5 ila 7 derece üzerine tırmanacak ve neredeyse tüm şehirlerde termometreler 30 derece sınırını hızlıca aşacak.

50 DERECE GİBİ HİSSETTİRECEK

Bu bunaltıcı hava dalgasının en ağır faturası ise ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde yaşanacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok kentte gölgedeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı hesaplanıyor; yüksek nem oranıyla birleştiğinde ise vatandaşların hissedeceği sıcaklık seviyesi yer yer 50 derece gibi ekstrem noktalara ulaşacak.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Megakent İstanbul da bu kavurucu tablodan payına düşeni fazlasıyla alacak. Kentte serinletici etkisiyle bilinen kuzeyli poyraz rüzgarları hafta boyunca sert esecek olsa da bu durum sıcaklıkların yükselmesini engelleyemeyecek. İstanbul'da gün içinde nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması beklenirken, rüzgara rağmen termometreler hafta boyunca 30 derecenin altına hiçbir şekilde düşmeyecek.

Bu durum, geceleri dahi şehir genelinde nemli ve boğucu bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların günün en dik saatlerinde dışarı çıkarken tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

29 HAZİRAN BUGÜN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık