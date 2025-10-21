HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

50 ilde FETÖ operasyonları: 154 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, 154'ünün tutuklandığını açıkladı.

50 ilde FETÖ operasyonları: 154 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından yürütülen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri koordinesinde son 1 aydır sürdürülen operasyonda 286 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Örgünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları tespit edilen şüphelilerin ayrıca, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu belirtildi.

50 ilde FETÖ operasyonları: 154 tutuklama 1

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 154'ü tutuklandı, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralıPolis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebiBalıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.