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  4. 50 metreyi yürümemek için 993 TL ödediler! Türlü türlü bahaneler öne sürdüler: "Keşke en kısa zamanda ölsem"

50 metreyi yürümemek için 993 TL ödediler! Türlü türlü bahaneler öne sürdüler: "Keşke en kısa zamanda ölsem"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 11:58
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Konya'da, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu ve ölümlü kazaların yaşandığı bir caddede yapılan denetimler sırasında, yaya üst geçidini kullanmayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. 993 lira ceza kesildiğini öğrenen yayaların, durumu açıklamak için öne sürdüğü bahaneler ise adeta pes dedirtti. Kimisi üst geçidi "sırat köprüsü"ne benzetti, kimisi çantasının ağırlığını bahane etti, kimisi ise "Keşke en kısa zamanda ölsem" diyerek şaşkınlık yarattı.

50 metreyi yürümemek için 993 TL ödediler! Türlü türlü bahaneler öne sürdüler: "Keşke en kısa zamanda ölsem"

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara yönelik kaza oranlarının en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirme adına karayollarında trafiği tehlikeye düşüren yayalara yönelik çalışma yaptı. Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan denetimde, yaya üst geçidini kullanmayarak uzun süre refüjde bekleyip, akan trafikte araçların arasından yolun karşısına geçen yayaları trafik polisleri karşıladı.

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50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak caddeden karşıya geçen yayalara polis ekipleri tarafından, üst geçidi kullanmadıkları ve yayaların geçmesi yasak olan yerden geçtikleri için cezai işlem uygulanacağı bilgisi verilerek, 993 lira idari para cezası uygulandı. Cezai işlem uygulanacağını öğrenen vatandaşlar ise çeşitli bahaneler öne sürdü.

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"SİZE BİR ARAÇ ÇARPSA DAHA MI İYİ" SORUSUNA "BİZ DE DİKKAT EDİYORUZ" CEVABI

Caddeden karşıya geçen kadın bir yaya, "Neden üst geçidi kullanmadınız" sorusuna, "Üst geçit uzak geliyor. Oradan oraya geçene kadar sırat köprüsü gibi" cevabı verdi. Polis memurunun, "Siz refüjden geldiniz, oraya gelene kadar üst geçidi kullanabilirsiniz" demesi üzerine, "Benim iş yerim burada, biraz hızlı yazın cezayı. Bir daha köprü yapın, daha yakın olsun. Bana yakın değil köprü, merdivenden çıkmak sorun. Benim zaten belim ağrıyor" diye kendini savundu.

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Bunun üzerine polis memurunun "Burada size bir araç çarpsa daha mı iyi" sorusuna ise "Biz de dikkat ediyoruz. Keşke en kısa zamanda ölsem ama olmuyor" demesi ise dikkat çekti. Kuralları ihlal eden başka bir yaya ise, "Tramvaydan indim. Ön taraftaydım, burası daha yakın olduğu için diğer tarafa dönmedim. Ne yapalım, olsun bakalım" dedi.

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"ÇANTA OLMASA HER GÜN ÜST GEÇİT KULLANIRIM"

İhlal sonrası polis ekiplerine çanta olduğu için yaya üst geçidini kullanmadığını söyleyen bir yaya da, "Çantam ağır olduğu için merdiveni çıkmakta zorlanıyorum. Boğazım da rahatsız, onun için üst geçidi kullanmadım. Çanta olmasa her gün üst geçit kullanan bir insanım" diye kendini savundu.

(İHA)

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