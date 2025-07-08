50 yaş üstü erkekler risk altında! Prostat hastalıklarına dikkat: "Erken müdahale şart"

Prostatın mesane altında yer alan ceviz büyüklüğünde bir bez olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Müşteba Sevil, bu bezin meninin sıvı kısmını üreterek spermlerin hareketini sağladığını ifade etti.

Op. Dr. Sevil, "Prostat, erkek üreme sistemi için hayati bir organdır. Ancak yaşla birlikte bazı hastalıklara yatkın hale gelir. En sık karşılaştığımız durumlar arasında iyi huylu prostat büyümesi (BPH), prostatit ve prostat kanseri yer alır" diye konuştu.

"BPH, PROSTAT KANSERİYLE AYNI ŞEY DEĞİLDİR"

İyi huylu prostat büyümesinin yaşla birlikte geliştiğini ifade eden Op. Dr. Sevil, bunun kanserle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Op. Dr. Sevil, "Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), prostatın iyi huylu büyümesidir ve genellikle idrar yolu şikâyetlerine yol açar. Prostat kanseri ise kötü huylu hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Ancak her iki durumda da benzer belirtiler görülebildiği için ayırıcı tanı büyük önem taşır" dedi.

HASTALIĞIN GÖRÜLME YAŞI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Prostat hastalıklarının yaşla ilişkili olarak değiştiğini belirten Op. Dr. Sevil, şu bilgileri verdi: "BPH genellikle 40 yaş sonrası görülür, 60'lı yaşlarda erkeklerin yarısında belirtiler vardır. Prostat kanseri riski ise 50 yaş sonrası artar. Prostat iltihabı ise her yaşta görülebilir ancak daha çok genç ve orta yaş grubunu etkiler."

"SIK İDRARA ÇIKMA VE İDRAR AKIMINDA ZAYIFLIK DİKKAT ÇEKİCİ BELİRTİLERDİR"

Prostat hastalıklarının en belirgin belirtilerini sıralayan Op. Dr. Sevil, "Sık idrara çıkma, özellikle gece idrara kalkma, idrarda zorlanma, ani sıkışma hissi, tam boşalamama ve idrar sonrası damlama gibi şikayetler prostat hastalıklarının habercisi olabilir. İleri vakalarda idrarda kan, kasık ve bel ağrısı da görülebilir" dedi.

"PROSTAT KANSERİ ERKEN TEŞHİS EDİLDİĞİNDE TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Prostat kanserinin çoğu zaman erken evrede belirti vermediğine dikkat çeken Op. Dr. Sevil, taramanın önemine değindi. Op. Dr. Sevil, "Prostat kanserinde PSA testi ve parmakla rektal muayene gibi tarama yöntemleri hayat kurtarıcıdır. Erken evrede tanı konulursa kanser henüz yayılmadan tedavi edilebilir. Bu nedenle düzenli kontroller ihmal edilmemelidir" dedi.

"TEDAVİ HASTALIĞIN TÜRÜNE VE EVRESİNE GÖRE PLANLANIYOR"

Prostat hastalıklarının tedavisinin kişiye özel planlandığını belirten Op. Dr. Sevil, farklı yöntemlerin uygulandığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "BPH'de ilaç tedavisi, lazerle müdahale veya cerrahi yöntemler kullanılabilir. Prostat kanserinde ise hastalığın evresine göre aktif izlem, cerrahi (radikal prostatektomi), radyoterapi, hormon tedavisi, kemoterapi veya immünoterapi uygulanır. Prostat iltihabında ise antibiyotikler, ağrı kesiciler ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temelini oluşturur."

"DÜZENLİ KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ"

Prostat sağlığının korunması için düzenli üroloji kontrollerinin önemine değinen Op. Dr. Müşteba Sevil, sözlerini şöyle tamamladı: "Her erkek 50 yaşından itibaren, risk grubunda olanlar ise daha erken yaşta düzenli tarama yaptırmalıdır. Erken tanı sayesinde birçok prostat hastalığı, yaşam kalitesini bozmadan ve hayati riske neden olmadan tedavi edilebilmektedir."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır