HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerince yapılan GBT kontrolünde, 16 yaşındaki bir çocuğun hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, dün şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle durdurdukları bir kişinin GBT kontrolünü yaptı. Sorgulamada, 16 yaşındaki A.G.’nin "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından hakkında 4 ayrı dosya bulunduğu ve toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Yaşının yaklaşık üç kat kadar hapis cezası bulunan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakna Kurum'dan 'COP31 Taraflar Konferansı' mesajı! "Türkiye küresel bir aktör haline gelmiştir"Bakna Kurum'dan 'COP31 Taraflar Konferansı' mesajı! "Türkiye küresel bir aktör haline gelmiştir"
Ayasofya’da bilim kurulu kararıyla tadilatlar devam ediyorAyasofya’da bilim kurulu kararıyla tadilatlar devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.