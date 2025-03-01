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  4. 50 yıl sonra gözlerine umut ışığı doğdu: Kornea nakli oldu gözleri açıldı…

50 yıl sonra gözlerine umut ışığı doğdu: Kornea nakli oldu gözleri açıldı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 12:05
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Çorum'da 50 yıl önce gözüne kireç kaçması nedeniyle görme kaybı yaşayan bir kadının, 72 yaşında yapılan kornea nakliyle yeniden gözleri açıldı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'ne başvuran 72 yaşındaki Nurcihan Büyükkayıkçı, sol gözünde yaşadığı görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Detaylar haberimizde…

50 yıl sonra gözlerine umut ışığı doğdu: Kornea nakli oldu gözleri açıldı…

Nurcihan Büyükkayıkçı'nın hikayesi, yaklaşık 50 yıl önce boya badana yaptığı sırada sol gözüne kireç kaçması sonucu başladı. O günden sonra görme kaybı yaşamaya başlayan kadın, yıllarca görme özlemiyle yaşamını sürdürdü.

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Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları ekibi, hastayı ulusal kornea nakli bekleme listesine alarak uygun verici korneanın bulunması için çalışmalarını başlattı. Uzun bir sürenin ardından uygun kornea bulunarak başarılı bir nakil gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası hastanın görme fonksiyonunda belirgin bir iyileşme gözlemlendi ve klinik takip süreci başladı.

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Hastayı hastanede ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk, yapılan ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının ardından hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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“HALKIMIZIN GÖZ MUAYENELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE DAHA KAPSAMLI AMELİYATLAR YAPMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Hastanın ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, "Bütün bu çalışmalarımızda bizlere yardımlarını esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, Hitit Üniversitesi Rektörlüğümüz ve Tıp Fakültesi Dekanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni olan göz hastalıkları kliniğimiz, bizim en büyük en kapsamlı ve en fazla asistanı bulunan çok hızlı klinikleşebilmiş ve kurumsallaşabilmiş kliniklerimiz arasında. Burada nitelikli insan kaynağımız halkımızın geniş bir kitlesine ithafen göz hastalıklarının muayenelerini gerçekleştirmekle kalmayıp aynı zamanda sürekli daha farklı daha kapsamlı daha nitelikli iş ve ameliyatlar yapma gayreti içerisindedir. Nitekim uzun süredir altyapısını hazırlamaya çalıştığımız ve bugün itibari ile kornea nakli gerçekleştirilen hastamız bunun en somut örneğidir. Buradan tekrar göz hastalıkları kliniğimizde başta Ana Bilim Dalı başkanımız Doç. Dr. Tayfun Şahin ve operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Selim Cevher ile Uzman Dr. Caner Öztürk hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza ve destek personelimize teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

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"AMACIMIZ RUTİN HASTALARI MUAYENE DEĞİL, ÖZELLİKLİ İŞLEMLER YAPABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Göz Hastalıkları Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tayfun Şahin ise, "Amacımız bizim burada sadece rutin hastaları muayene etmek değil, özellikli işlemler yapabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için de göz hastalıkları branşında önemli olan alt branşlaşmayı yapabilmeye çalışıyoruz. Bize başvuruda bulunan kişi 72 yaşında bir kadın hastamızdı. Yaklaşık 50 yıl önce boya işlemi sırasında gözüne kireç kaçması nedeniyle korneasında yanık oluşmuş. Bu hastamızın kornea nakline uygun olduğuna karar verdik. Daha sonra ise gerekli yerden uyumlu kornea bulundu. Gelen korneayı hastamıza özen ve titizlik çerçevesinde cerrahi ekibimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Kornea naklini gerçekleştirmemizde emeği geçen Uzman Dr. Caner Öztürk ile Doç. Dr. Selim Cevher'e teşekkürlerimi sunuyorum. Hastamız şu an için iyileşme sürcesinde. Yavaş yavaş görme duyusunun artacağını düşünüyoruz. Teyzemiz inşallah yakın bir zamanda iyi bir görme duyusuna kavuşur. Keratoplasti gibi önemli bir ameliyatı yapmamızı sağlayan hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, ve tüm sağlım personelimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bize altyapı desteği sağlayan mevcut şartlarımızı güzelleştiren Başhekimimiz ve hastane yönetiminede teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Görme umudu yeniden yeşeren Nurcihan Büyükkayıkçı ise doktorlara teşekkür ederek, "50 sene önce gözüme kireç kaçması nedeniyle rahatsızlık çekiyordum. Şimdi kornea nakli gerçekleştirildi. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Buradan Sağlık Bakanlığına, Başhekime, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum körlük görme kaybı
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