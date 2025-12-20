50 yıllık çay ocağında baba mesleğini sürdürüyor

Buldan Dörteylül Mahallesi, Demirciler Sokağında babası merhum Habip Başbuğ tarafından 1976 yılında açılan çay ocağını oğlu Mehmet Başbuğ işletiyor. İki metrekarelik çay ocağında demircilik yapan esnaflara çay, kahve hizmeti veren Mehmet Başbuğ(65), 1982 yılında askerden geldikten sonra babası Habip Başbuğ’a yardım ettiğini dile getirerek "Yaklaşık on yıl İzmir’de kaldım. Ama memleket hasreti beni tekrar Buldan’a döndürdü. 1998 yılından beri bu küçük çay ocağında babamın ölümünden itibaren işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Kahvecilik çok zor bir meslek ama sürekli yürüyüş yaptığımdan sağlığımada iyi geliyor. Buradaki esnafların hepsi de babamın dostuydu. Zaman zaman eski günleri hep birlikte yad ediyoruz. Çocukluğumdan beri Demirciler sokağındayım. Başka hiçbir iş yapmadım. Çocuklarımı babamdan kalan bu küçük çay ocağını işleterek büyüttüm. Allah sağlık verdiği müddetçe baba mesleğim olan kahveciliği yapmaya devam edeceğim" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır