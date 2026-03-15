500 kadın Edirne’de iftar sofrasında buluştu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" kapsamında Edirne’yi ziyaret eden yaklaşık 500 kadın, tarihi gezi programının ardından iftar sofrasında bir araya geldi.

Bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen geleneksel gezi programı kapsamında Büyükçekmeceli kadınlar Serhat Şehri Edirne’yi ziyaret etti. Gün boyunca Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi mekanlarını, ibadethanelerini ve müzelerini gezen kadınlar, programın sonunda iftar sofrasında buluştu.

"Köprüleri taştan iki kent buluşması" olarak anılan Edirne ve Büyükçekmece arasında yıllardır sürdürülen geleneksel Ramazan buluşması kapsamında düzenlenen programda katılımcılar hem tarihi mekanları gezdi hem de birlikte iftar yaptı.

Selimiye Camii ve çevresindeki tarihi alanları ziyaret eden Büyükçekmeceli kadınlar, kentin kültürel ve tarihi zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu. Gün boyu süren gezinin ardından kurulan iftar sofralarında bir araya gelen 500 kadın Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel Edirne gezisinin iki kent arasındaki kültürel bağın güçlenmesine katkı sağladı.

"BU GELENEĞİ 41 YILDIR SÜRDÜRÜYORUZ"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için Büyükçekmeceli kadınlarla birlikte Edirne’de buluştuklarını belirterek, "Aynı sofrada buluşmak ve dualarımızı paylaşmak için bu geleneği 41 yıldır sürdürüyoruz. Edirne’nin tarihini, kültürünü ve kadim dokusunu birlikte yaşıyoruz. Osmanlı’ya başkentlik yapmış bu şehirde bir arada olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

"BÜYÜKÇEKMECELİ KADINLARI EDİRNE’DE AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise her Ramazan ayında Edirne’ye gelen Büyükçekmeceli kadınları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, geleneksel hale gelen bu buluşmanın iki şehir arasındaki dostluğu ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.