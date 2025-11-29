HABER

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya!

İçerik devam ediyor

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nün 1970 yılında 857,44 metre olan su kotu, bu yıl ekimde 836,14 metre ölçüldü. 55 yılda 21,30 metre çekilen gölün son halini havadan görüntüleyen Burdur Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, "Avşar Tepe'den atladığımızda gölün çekilen alanlarını net şekilde görebiliyoruz" dedi.

Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan, son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nün çekilen alanlarını havadan görüntüledi. Kılıçaslan, uçuştan önce Avşar Tepe'den, uçuş sırasında paraşütten çektiği görüntülerle Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nün son durumunu gözler önüne serdi.

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 1

'MAALESEF GÖLÜMÜZ ÇOK ÇEKİLDİ'

Fatih Kılıçaslan, "Burdur'da yaklaşık 15 yıldır yamaç paraşütü yapıyoruz. Avşar Tepe'den atladığımızda gölün çekilen alanlarını net şekilde görebiliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce göldeki iskelemiz, su içerisindeyken şimdi gölden metrelerce uzaklaştı. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor" dedi.

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 2

Gölün çekilmesinin kendilerine mutsuzluk ve umutsuzluk verdiğini söyleyen Kılıçaslan, "Şu anda yamaç paraşütüyle indiğimiz alanda daha önceki yıllarda su vardı. Maalesef gölümüz çok çekildi. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Gölümüzü kurtarma yönünde gayretleri olursa, bize böyle müjdeli haberler verilirse çok seviniriz" diye konuştu.

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 3

DSİ ÖLÇÜMLERİNE GÖRE SON DURUM

Diğer yandan Devlet Su İşleri tarafından Burdur Gölü'nde yapılan ölçümlerde; son 10 yıla göre su kotunda yaklaşık 5,75 metre düşüş yaşandı. 2015 yılı Ekim ayında 841,89 metre olan su kotu, 2025 yılı Ekim ayında 836,14 metre ölçüldü. 1970 yılı Mayıs ayında 857,44 metre ölçülen ve en yüksek seviyesine ulaşan Burdur Gölü'nün su kotu, 55 yılda 21,30 metre çekildi.

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 4

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 5

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 6

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 7

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 8

55 yılda 21,3 metre çekildi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya! 9Kaynak: DHA

En Çok Aranan Haberler

