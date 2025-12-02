HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Uzmanlar uyardı! Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, "Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor." ifadelerine yer verilirken son örneğin, 32 yaşındaki bir vatandaşın 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar uyardı! Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Türk Eczacıları Birliği'nin resmi X hesabından vatandaşlara, sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle satılan ürünler hakkında uyarı yapıldı.

KALBİ DURDU, ENTÜBE EDİLDİ

32 yaşında bir vatandaşın bu tip bir ürün yüzünden kalbinin durduğu ve entübe edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Uzmanlar uyardı! Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi! 1

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Uzmanlar uyardı! Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi! 2

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.

Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki 'kolay çözüm', 'sihirli formül' ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum güne karla uyandıErzurum güne karla uyandı
Son dakika! 3 bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! 9'u aktif görevde: 21 gözaltıSon dakika! 3 bakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! 9'u aktif görevde: 21 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Eczacı kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.