Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çanakkale'de oğlunu evlendirmek isteyen bir baba 'yabancı gelin' bulan aracıya 500 bin lira verdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu için borçlanan baba düğünden sonra yabancı gelinin kaçmasının ardından yaşadıklarını kaldıramayarak kendini astı. Altınları alıp kaçan gelinin izine de rastlanmadı.

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı
Ufuk Dağ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlunun mürüvvetini görmek isteyen babanın düğün sevinci faciayla sonuçlandı. Cezayir'den para karşılığı getirttiği gelin altınları alıp kaçınca bunalıma giren ve dolandırılmayı gururuna yediremeyen baba Ramazan Gümüşsoy evinin tavanına kendisini asarak intihar etti. Biga Cumhuriyet Başsavcılığı kaçan gelin hakkında soruşturma başlattı. Korkunç olay önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Bademlik Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı 1

'YABANCI GELİN' BULDU

Sabah'ta yer alan habere göre eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan Ramazan Gümüşsoy (50), psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gömüşsoy'u evlendirmek için uzun bir süredir kız arıyordu. Gümüşsoy, oğlunun evlenebilmesi için bölgede son dönemde yaygın olan "yabancı gelin" adayı için bir kişiyle bağlantıya geçti.

500 BİN LİRA ARACIYA VERDİ

İddiaya göre Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan gelin adayının Türkiye'ye gelebilmesi için, şahsa 500 bin lira para ödedi. Geçtiğimiz eylül ayının ortalarında Biga'ya gelen Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim tarihinde Biga'da yapılan düğünle dünya evine girdi.

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı 2

GELİN ALTINLARLA KAYBOLDU

Ancak iddiaya göre Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takı ve paraları da alarak kayıplara karıştı. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy yaşananları ailesiyle paylaştı.

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı 3

BABA KENDİNİ ASTI

Dolandırıldığını fark eden baba Ramazan Gümüşsoy, düğün öncesi aldığı borçlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşananları gururuna yediremeyen Ramazan Gümüşsoy önceki gün evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi.

Altın düğün gelin
