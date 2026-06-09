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56 yaşında lise diplomasını aldı: Hedefi üniversite

Van'ın Tuşba ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Açık Öğretim kurslarını tamamlayan, çoğu kadınlardan oluşan 36 kursiyer için mezuniyet töreni düzenlendi.

56 yaşında lise diplomasını aldı: Hedefi üniversite

Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı 20 Aile Destek Merkezi, 16 Köy Yaşam Merkezi, 5 cezaevi ve Toplum Destek Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Kalecik Toplum Destek Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışına Tuşba Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Musa Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tahir Arslan ile kursiyerler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan kursiyerlere diplomalarını verdi.

56 yaşında lise diplomasını aldı: Hedefi üniversite 1

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Açık Öğretim ortaokul ve lise programlarını tamamlayan 36 kursiyer için düzenlenen mezuniyet töreninde 17 kursiyer cübbe giyerek kep attı. Törene katılan kursiyerlerden Aysel Özbek, yıllardır kurduğu mezuniyet hayalini gerçekleştirdiğini belirterek mutluluğunu ifade etti. Eğitim yolculuğunu lise diplomasıyla taçlandırdığını söyleyen Özbek, "Okuma yazma hiç bilmiyordum. Sıfırdan başladım. En büyük hayalim mezun olup torunlarımla bu mutluluğu yaşamaktı. Rabb'ime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Şimdi hedefim üniversiteyi de açıktan okumak. İnşallah üniversite mezuniyetimde de cübbe giyip kep atarım. Bu mezuniyetime torunlarım gelemedi ama üniversite mezuniyetimde yanımda olmalarını istiyorum. Kimse, 'Yaşım geçti' demesin. Okumanın yaşı yoktur. Benimle birlikte mezun olan bazı kursiyerler kızım yaşındaydı. Hep birlikte kep attık" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lise mezuniyet
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