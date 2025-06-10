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6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü! Sultangazi'de bir sokağı keneler bastı...

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Çiğdem Sevinç

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta kene yapışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, Tokat’ta Türkiye’de ilk kez görülen “Haemaphysalis longicornis” adlı istilacı bir kene türü tespit edilmişti. Şimdi ise İstanbul Sultangazi'de bir sokağı keneler bastı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda ciddi bir artış yaşanırken, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde art arda gelen ölümler halkta endişeye neden oldu. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde kene yapışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, sıcak havaların ve doğada geçirilen zamanın artmasıyla birlikte kene ısırığına bağlı hastalık riskinin de yükseldiğini belirtiyor.

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TÜRKİYE'DE YENİ BİR KENE TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Türkiye’de ilk kez görülen yeni bir kene türü tespit ettiklerini duyurdu. “Haemaphysalis longicornis” adı verilen bu kene, Türkiye’de tanımlanan 56. kene türü oldu.

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Prof. Dr. Keskin, bu türün Uzak Doğu kökenli ve istilacı bir yapıda olduğunu vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

“Bu kene türü, Hyalomma marginatum gibi yüksek vektör potansiyeline sahip. 30’dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor. Hayvanlar ve insanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.”

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SULTANGAZİ'DE SOKAKLARI İSTİLA ETTİLER

Kene tehlikesi yalnızca kırsalda değil, şehir merkezlerinde de kendini göstermeye başladı. İstanbul Sultangazi’de bir vatandaş, yüzlerce kenenin bir sokağı istila ettiğini söyleyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
kene Sultangazi kkka
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