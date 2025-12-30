HABER

6 il ve 192 yerleşim yeri ulaşıma kapandı: Erzurum'da kar mücadelesi sürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 33 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Digor'da 5, Kağızman'da 2, köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da Posof ilçesinde 38, Hanak ilçesinde de 9 köy olmak üzere 47 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Iğdır'da da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma yürütüyor.

Ağrı'da ulaşıma kapanan 10 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

