6 ilde suç örgütü 'Golani'ye yönelik operasyon; 11 gözaltı

Bursa merkezli 6 ilde suç örgütü 'Golani'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

6 ilde suç örgütü 'Golani'ye yönelik operasyon; 11 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Golani' adlı suç örgütü üyelerinin, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti. Sorgulamada; 'Golani' adı verilen suç örgütünün elebaşılığını İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu öğrenilen Kenan Özcan'ın yaptığı ortaya çıktı.

250 BİN TL KARŞILIĞINDA SİLAHLI SALDIRI

Özcan'ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırıda bulunması için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.'ya talimat verdiği belirlendi. Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. gözaltına alınırken, kaçan A.K. aranıyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

(DHA)

