Sakarya merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama

Sakarya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri ikinci el alım ve satım uygulamalarında ilan yayınlayarak insanları dolandırdığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri düşük tutarlarda ikinci el alım satım uygulamalarında ilan yayınlamak suretiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya merkezli 8 ilde (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 ŞÜPHELİDEN 8'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST, 14'Ü TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerde bir şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 8'i adli kontrolle serbest kalırken, 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Sakarya dolandırıcı
