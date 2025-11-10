HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı:

Kocaeli'nde bulunan parfüm dolum tesisinde yaşanan facia sonrası yaralanan işçilerden Ayten Aras, olayı anlattı. Yangın sırasında tesiste kullanılan bir makineyi tutan vardiya amirinin alevlerin arasında kaldığını söyleyen Aras, "Ateşten kimse kimseyi görmedi. Kapı açıktı, bende kendimi dışarı attım. 'Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün' diye düşündüm. Baktım kimse yok. Ben kendim çabamla elbiselerimi kopardım, attım. Vücudum biraz yandı, bacaklarım, yüzüm ve ellerim yandı" dedi.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı:

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı: 1

"ATEŞTEN KİMSE KİMSEYİ GÖRMEDİ"

Faciadan yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras, dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Olay günü 5 kişi yan yana çalıştıklarını ifade eden Aras, "2 kız, 3 kadın aynı masada çalışıyorduk. Esma (hayatını kaybetti) ile bir kız da arkamızdaydı. Tuncay Bey (vardiya amiri) ürün hazırlıyordu. Ürünü çekti, makinenin oraya getirdi. Bir baktım, o sırada 'güm' diye bir ses geldi. Kolonya parfüm makinesini çekti, götürecekti. Orada elinde patladı. Komple adamı ateş tuttu. Ateşten kimse kimseyi görmedi. Ben de nasıl kaçtım o arada. Kapı açıktı, mesafe vardı. Ben de kendimi dışarı attım. 'Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün' diye düşündüm. Baktım kimse yok. Ben kendim çabamla elbiselerimi kopardım, attım. Vücudum biraz yandı, bacaklarım, yüzüm, ellerim yandı. O kadar ağır olmadım" dedi.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı: 2

"ALLAH BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI"

Kendisinin kurtulduğunu ancak mesai arkadaşlarının içeride kaldığını anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Onlar da peşimden gelseydi belki yanarlardı ama bir türlü kurtulabilirlerdi. Anlık patladı. 5 kişi de zaten kapının girişindeydi. Onlar kendini kurtardı. Ben de onların peşinden kaçtım. Diğer arkadaşlarımız belki o anın şokuyla şaşırıp, arka tarafa gitmiş olabilirler. Tuba, Nisa, Şengül, Hasbike, ben. Üçümüz yan yanaydık."

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı: 3

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aras, "Allah bizi kurtardı, çocuklarıma bağışladı" dedi.

"Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu"
İş yerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Aras, "Sosyal hak yoktu. Anca bizi çalıştırıyordu. Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu. Hiçbir sosyal hak yoktu, vermiyordu. Günlük bana 800 lira veriyordu. 4 yıldan fazladır burada çalışıyordum" diye konuştu.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı: 4

"KİMSE KEYİF İÇİN GİDİP ÇALIŞMAZ"

Tedavisinin ardından şikayetçi olduğunu, iş yerinde yaşanan sıkıntıları ve ihmalleri yetkililere anlattığını dile getiren Ayten Aras, "Biz davacıyız. O kadar canlar gitti. Biz çabaladık, hakkımızı vermediler. Kimse keyif için gidip çalışmaz. Biz de çoluk çocuğumuz için çalışıyorduk. Esma işten çıkmıştı ama yeniden çağırdılar. Maddi durumu yoktu, kiracıdır. Herkes çocukları için ayakta" şeklinde konuştu.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı: 5

"PATRON OLAY GÜNÜ GELDİ, ÖYLE GÖRDÜ GİTTİ"

İş yeri sahibinin her gün tesise geldiğini vurgulayan Aras, "Cumartesi günleri saat 09.00'da geliyordu. Olay günü geldi, öyle gördü gitti. Hep 09.00 olunca geliyordu bizim başımıza. Gece gündüz hep bizleydi. Oğlu gelmiyordu. Oğlu ara sıra babasının yanına geliyordu" ifadelerini kullandı.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç yangından zar zor kurtulan işçi yaşadıklarını tek tek anlattı: 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'ın 'kimseye söylemek istemediği' ortaklık!Apple'ın 'kimseye söylemek istemediği' ortaklık!
Saat 09.05'te bir tek Bulancak'ta sirenler çalmadı!Saat 09.05'te bir tek Bulancak'ta sirenler çalmadı!

Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli parfüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.