6 Şubat depreminde hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nın altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Yarın, 15 Eylül 2025’te hattımızı yeniden hizmete açıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nın altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Yarın, 15 Eylül 2025’te hattımızı yeniden hizmete açıyoruz.

"23,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Depremden etkilenen demiryollarımızın onarımı, iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için bugüne kadar 23,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu hat sayesinde Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişim yeniden sağlanacak. Böylece bölgemizin dış ticaret potansiyeli güçlenecek, lojistikte süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Türkiye Yüzyılı’nda demiryollarımızı daha güçlü, daha güvenli ve daha verimli hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

deprem tren 6 şubat
