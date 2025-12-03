Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığı konuşuyor! Esnafın şüpheli için söyledikleri çok konuşulur

Olay, 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Çalınan altın ve gümüşlerin değerinin ise 147 milyon TL olduğu belirtilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmişti.

İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.’nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti.

"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"

Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal T.’nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.



Erdal T.

"ÖZÜNDE 10 NUMARA ÇOCUKTU, ÇOK DA SEVERDİM"

Yürütülen soruşturma sürerken, adliyenin yanında bulunan kafeteryada esnaflık yapan Erkut Sunmak, "Erdal’ı tanırdım. Burada 27 yıldır esnafım. Adliye personellerinin çoğunu tanırım. Erdal, sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim" dedi.

"HESABIMDAKİ TÜM PARAYI VERİRDİM"

Açıklamalarına devam eden Erkut Sunmak, "Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim. Benim bildiğim kadarıyla evli, iki tane de çocuğu var. Bir oğlu, bir kızı var, eşi öğretmen. Kendine yakışan adliye personelliği haricinde on numara bir çocuktu. Altında arabası vardı. Adli emanette çalıştığını biliyorum. Erdal bana gelse dese, 'abi ne var hesabında para' ne var ne yok veririm. Kendisine güvenirdim. İşine sahip biriydi" dedi.

ÇALINAN ALTIN MİKTARLARI

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenlerin; 9 bin 6 gram altın 49 adet reşat altını, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altın, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gremse altın, 50 kilo gümüş olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır