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6 Şubat depremlerini tahmin etmişti! Riskli iki ile dikkat çekti! ‘O senaryolara katılmıyorum’

Marmara yine sallanıyor. Bursa’da olan peş peşe depremlerin ardından tedirginlik yeniden üst seviyelere çıktı. 6 Şubat depremlerini tahmin etmesiyle dikkat çeken Deprem Bilimci Serkan İçelli’den bu kez Bursa ve Yalova için uyarı geldi. İçelli ayrıca İstanbul için 7 büyüklüğün üstündeki senaryolara katılmadığını da söyledi.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti! Riskli iki ile dikkat çekti! ‘O senaryolara katılmıyorum’

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son günlerde 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler meydana gelirken, bölgede yaşayan vatandaşlarda ise endişeye yol açtı. Son depremlerin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Serkan İçelli, Kuzey Anadolu fayının Güney kol tarafındaki depremlerin 6.5 ve 6.8 büyüklüklerinde olabileceğini, Bursa ile Yalova'nın bu depremlerden etkilenebileceğini söyledi. İçelli, İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini de ekledi.

MARMARA DENİZİ’NDEKİ DEPREM TEHLİKESİ

Gemlik merkezli sarsıntının çevre iller olan Yalova, İstanbul'un bazı ilçeleri, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehirlerde hissedilmesi gözleri yeniden Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarına çevirdi.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti! Riskli iki ile dikkat çekti! ‘O senaryolara katılmıyorum’ 1

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremi ve aynı gün yaşanan ikinci büyük depremi yarım saat öncesinden tahmin etmesiyle dikkat çeken Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olunması gerektiğini ifade edip, "İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada sismik bir boşluğumuz var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti! Riskli iki ile dikkat çekti! ‘O senaryolara katılmıyorum’ 2

"6.8'LERE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Merzifon-Esençay fayı hakkında açıklamalarda bulunan Serkan İçelli, bu fayın Amasya, Tokat ve Çorum bölgesini etkileyecek bir fay olduğunu ifade ederek, "Kuzey Anadolu fayında 1939'dan 1942 ve 1943'teki sıralı depremlere bakacak olursak, yine aynı şekilde Kuzey Anadolu fayında çok büyük bir deprem beklemeyiz. Çünkü buranın yıllık kayma hızı 2.5 santimetre ve şu anda birikmiş olan deformasyon enerjisi ise 6.2 ile 6.4 arasında bir deformasyon var. Yanındaki Merzifon Esençay fayı dediğimiz özellikle Amasya, Tokat ve Çorum bölgesini etkileyecek bir faydır. Bu fay aktif olursa 6.8'lere kadar deprem üretebilir" dedi.

6 Şubat depremlerini tahmin etmişti! Riskli iki ile dikkat çekti! ‘O senaryolara katılmıyorum’ 3

"BURALAR RİSKLİ BÖLGELER"

İstanbul'da yaşanan depremlerin oranın riskli bir bölge olduğunun göstergesi olduğunu belirten İçelli, "İstanbul'da Kuzey Anadolu fayımızın kuzey kolu ve Yalova'dan Armutlu bloğundan aşağı doğru Güney kolumuz geçiyor. Buralar riskli bölgelerdir. İstanbul'da yaşanan son depremler oranın riskli bölge olduğunu gösteriyor. Kumburgaz segmenti üzerinde ki depremi daha önceki paylaşımlarımızda söylemiştik ve bu deprem yaşanmıştı. Bundan sonra ise Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olmamız gerekiyor. Avcılar segmentinin 6.5 deprem üretecek kapasitesi var. Ancak İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem senaryosuna hiçbir zaman katılmıyorum. Güney kola doğru indiğimizde buradaki depremler 6.5 ve 6.8'lere varabilecek büyüklükte olacaktır. Bursa ile Yalova ise büyük bir şekilde etkilenecektir. İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada bir sismik boşluk var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. İnsanlara tavsiyem hiç deprem olmayacak gibi yaşayalım, ama yarın deprem olacak gibi önlemlerimizi alalım" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi Bursa İstanbul Yalova
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