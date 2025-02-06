6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı... Marmara için çok net konuştu: 7'den büyük deprem...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önce bilim insanları olarak uyarılarda bulunduklarını hatırlatan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk." dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

"Güneydoğu'daki deprem bizim için sürpriz değildi." diyen Görür, şöyle devam etti: "Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz."

"TÜRKİYE'Yİ DEPREM ÜLKESİ OLARAK KABUL ETMELİYİZ"

Türkiye'yi deprem ülkesi olarak kabul etmenin en sağlıklı yol olduğunu söyleyen Naci Görür, "Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye bir deprem bölgesi her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli kentler, köyler kurmak zorundayız." dedi.

EN YAKIN TEHLİKE NEREDE?

"Deprem dirençli kentler oluşturmalıyız." diyen Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret ederek "Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür." diye konuştu.

MARMARA İÇİN BİR KEZ DAHA UYARDI: "ŞAKASI YOK"

Marmara'da 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu da belirten Görür, "Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor. ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım."

(Kaynak: Ntv)