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  4. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri... Hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştiriliyor

Asrın felaketi 6 Şubat depremleri... Hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştiriliyor

06.02.2025 06:24
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Saat 04.17'de bir kez daha zaman durdu... 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 2'nci yıldönümü için 11 ilde düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı. Depremin etkilediği illerde vatandaşlar 65 saniye saygı duruşunda durdu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ardından dualar okundu. Anma törenleri boyunca gözyaşları hiç dinmedi.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'la birlikte Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
deprem 6 şubat
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