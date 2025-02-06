Asrın felaketi 6 Şubat depremleri... Hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştiriliyor

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'la birlikte Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır