Asrın felaketi 6 Şubat depremleri... Hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştiriliyor

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'la birlikte Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.
Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.
Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.
12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.
Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.
Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.
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