HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

6 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! İrlanda, Avusturya, Kuzey Makedonya... Suçlular daha fazla kaçamadı

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildi. Bakan Yerlikaya şahısların fotoğrafıyla suçlarını paylaştı.

6 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! İrlanda, Avusturya, Kuzey Makedonya... Suçlular daha fazla kaçamadı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'de suç işleyip dünyanın çeşitli yerlerine dağılan suçlular yakalanıp geri getirildi. Suçluların kaçtığı ülkeler arasında Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda var.

KIRMIZI BÜLTEN'LE VE ULUSAL SEVİYEDE ARANIYORLARDI

İçleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları şöyle duyurdu:

“BİR BİR GERİ GETİRECEĞİZ, KAÇAMAYACAKSINIZ!”

  • Kırmızı Bültenle Aradığımız 6 Suçluyu,

  • Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,
    GÜRCİSTAN(3), AZERBAYCAN, ALMANYA, AVUSTURYA, KUZEY MAKEDONYA ve İRLANDA'dan Ülkemize Getirdik.

  • Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

İŞTE SUÇLARI VE YAKALANDIKLARI ÜLKELER

  • “Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

  • “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

  • “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

  • “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

  • “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA’da,

  • “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs AVUSTURYA’da,

  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da,

  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İRLANDA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"HANGİ ÜLKEYE KAÇMIŞ OLURSA OLSUN TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR!"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okuduKuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu
Uyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındıUyuşturucu kullanan şahıs gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kırmızı bülten suçlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.