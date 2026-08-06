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6 ülkenin askerleri İstanbul’da toplandı! 31 Ağustos’ta resmen aktif olacak: SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye

Türkiye dahil 6 ülkeden askerlerin görev yaptığı Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahı, Kuzey Makedonya’dan İstanbul’a taşındı. 3 Ağustos’ta tam harekât kabiliyetine ulaşan karargah, 31 Ağustos’ta resmen aktif hâle gelecek.

6 ülkenin askerleri İstanbul’da toplandı! 31 Ağustos’ta resmen aktif olacak: SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye
Mehmet Hazar Gönüllü

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk’ün konuşmasının ardından Bakanlık, Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahı’nın İstanbul’a taşındığını duyurdu.

TÜM MALZEMELER VE KARARGAH PERSONELİ İSTANBUL'A GELDİ

Bakanlığın açıklamasına göre Kuzey Makedonya’nın Kumanova kentindeki SEEBRIG Karargahı’na ait tüm araç, gereç ve malzemeler 19-21 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’a taşındı. Karargah personeli de aynı tarihlerde kademeli olarak İstanbul’a geldi. Karargah, 3 Ağustos’ta İstanbul’da tam harekat kabiliyetine ulaştı.

6 ülkenin askerleri İstanbul’da toplandı! 31 Ağustos’ta resmen aktif olacak: SEEBRIG in yeni ev sahibi Türkiye 1

6 ÜLKEDEN 28 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

SEEBRIG Karargahı’nda Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan 28 çekirdek personel görev yapıyor. Personelin 12’sini Türk, 16’sını ise yabancı askerler oluşturuyor.

6 ülkenin askerleri İstanbul’da toplandı! 31 Ağustos’ta resmen aktif olacak: SEEBRIG in yeni ev sahibi Türkiye 2

31 AĞUSTOS’TA RESMEN AKTİF OLACAK

SEEBRIG Karargahı’nın aktivasyon, komuta devir teslim ve 27’nci kuruluş yıl dönümü törenleri 27 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek. Karargahın 31 Ağustos’ta resmen aktif hale gelmesi planlanıyor.

TÜRKİYE İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Güneydoğu Avrupa Tugayı, bölgede istikrarın sağlanmasına, iş birliğinin ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla 1999 yılında kuruldu. Türkiye, daha önce 2007-2011 yılları arasında SEEBRIG Karargahı’na ev sahipliği yaptı. Karargah, 2026-2032 yıllarında ikinci kez İstanbul’daki 3’üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası’nda faaliyet gösterecek.

6 ülkenin askerleri İstanbul’da toplandı! 31 Ağustos’ta resmen aktif olacak: SEEBRIG in yeni ev sahibi Türkiye 3

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