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  4. 6 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Nefes borusu delindi, hayati tehlikesi devam ediyor!

6 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Nefes borusu delindi, hayati tehlikesi devam ediyor!

18.03.2025 15:39
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 15:39
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Yalova'da fırına ekmek almaya giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Khaled Hammo (6), yaralandı. Tedaviye alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Khaled Hammo, ekmek almak için evden çıktı. İddiaya göre, bu sırada başıboş bir köpek bir anda Hammo'ya saldırarak boğaz, karın ve bacaklarından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek, çocuğu bırakıp uzaklaşırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

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İlk müdahalesi yapılan Hammo, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Nefes borusunun delindiği belirlenen Hammo'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, ailesi ise hastanede gözyaşı döktü.

'BENİM KIZIMA DA KÖPEK SALDIRDI'

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Mahallede, 10 gün önce kızı Meryem Karahasan'a (22) da bir köpeğin saldırdığını söyleyen İskender Karahasan, "Kızıma da maalesef köpek saldırdı. Belediyeyi aradım, 'Toplayacağız' dediler. Bekledik burada ne gelen var ne giden. Hastaneye götürdük kızımı, aşı yaptırdık.

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Bu durum küçük bir çocuğa mal oldu. İlk başta önlem alınsaydı bu saldırı olmazdı. Köpekler burada toplu olarak dolaşıyorlar. 10-15 tane köpek dolaşıyor. Önlem alınmasını istiyorum. Kızım işten geldiğinde her gece gidip, arabamla aşağıdan kendim alıyorum. Güvenemiyorum daha" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek saldırı
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