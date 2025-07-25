6 yıl süren bilimsel araştırma: Bel yağlanması ömrü kısaltıyor olabilir! Erken ölüm riskini bu test ile anlayabilirsiniz: 10.8 saniye uyarısı!

Üniversite hastanesi vakfında görevli Dr. Elena Levati ve ekibi, bel ve göbek çevresindeki yağlanmanın erken ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırma, vücut yağ dağılımının yaşam süresi üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Dr. Levati, “Bel ve göbekteki yağlanma, ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmadan önce insanları harekete geçmeye teşvik edebilir” dedi.

6 YILLIK TAKİP: 10.690 KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında, 10.690 yetişkinin sağlık verileri altı yıl boyunca takip edildi. Katılımcılardan bir sandalyeye beş kez oturup kalkmaları istendi. Sonuçlar, bel çevresi kalça ve boya göre daha geniş olan kişilerin yaşlandıkça hareket kabiliyetini kaybetme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu durum, erken ölüm riskini artıran önemli bir faktör olarak belirlendi.

KİLO DEĞİL, YAĞIN KONUMU ÖNEMLİ

Uzmanlar, kilonun toplam miktarından ziyade nerede biriktiğinin daha kritik olduğunu vurguladı. Bel çevresi kalçaya göre geniş olanlarda hareket zorluğu riski %28, bele göre boyu büyük olanlarda ise %32 daha fazla. Ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin bir çalışması, organ çevresindeki yağlanmanın kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve erken ölüm riskini artırdığını doğruladı.

10.8 SANİYE UYARISI

Oturma-kalkma testinde kadınlar ortalama 7.9 saniyede, erkekler ise 7.6 saniyede hareketi tamamladı. Ancak bel çevresi kalın olanlar bu testi daha yavaş gerçekleştirdi. Uzmanlar, testi 10.8 saniyeden uzun sürede tamamlamanın erken ölüm riski için bir uyarı işareti olduğunu belirtti.

BEL ÇEVRENİZE DİKKAT EDİN

Araştırma, bel ve göbek yağlanmasının yalnızca estetik bir sorun olmadığını, ciddi sağlık riskleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle bu risklerin azaltılabileceğini vurguluyor.