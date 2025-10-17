HABER

63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında karar: Sanıklara 15’er yıl hapis

Adana’da, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında karar çıktı. İnşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binada tadilat yaparken kolonları kestikleri öne sürülen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminde Adana’nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi’nde bulunan Tutar Yapı Sitesi C Blok yıkılarak 63 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Sitenin inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binada tadilat yaparken kolonları kestikleri iddia edilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında süren davada karar verildi. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, sanıkları "Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıla çıkardı, ardından iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıla düşürdü. İnşaat mühendisi Cüneyt Akkaya’ya ayrıca 2,5 yıl meslekten men cezası verildi.

"HEPSİ DE BİLİNÇLİ TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANDI"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Gülsüm Özdoğru, "Osman Baloğlu yönünden Bekir Baloğlu yönünden ve Cüneyt Akkaya yönünden de 15'er yıl hapis cezası çıktı. Hepsi de bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılandı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçluların cezasını alması için elimizden geleni yaptık. 15 yıl asla ve asla yaptıklarının karşılığı değil. Bu iş burada bitmedi. Tutuklu yargılanacaklar ve biz bu ülkede bir sonraki depremlerde insanlar ölmeyene kadar mücadeleye devam edeceğiz ederim. Sanıkların hiçbirinde de pişmanlık yok. Tek bir kelimeyle özür dilemediler. İlk celse ilk tutuklu olarak yargılandıkları celseden son celseye bugüne kadar yaptıklarını inkar etti. Ama mahkeme böyle takdir etti. Biz bu insanların müebbet defalarca kez müebbet hapis cezası alana kadar hukuk mücadelemizi devam edeceğiz" diye konuştu.

En Çok Aranan Haberler

