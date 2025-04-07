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648 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti! İşletme ortağından 'sos' savunması: "Sektöre farklı bir lezzet getirmiştir"

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aynı işletmeden tavuk döner yiyen 648 kişi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastanelik olmuştu. İşletmenin tutuklanan sahiplerinin ifadeleri ise pes dedirtti. Şüphelilerden K.Y. (36) "Zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmiyorum" derken, E.T.’nin (35) ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dediği öğrenildi.

648 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti! İşletme ortağından 'sos' savunması: "Sektöre farklı bir lezzet getirmiştir"

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan'da farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 646’sı müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.T. ve K.Y. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. İş yeri mühürlenirken, alınıp teste gönderilen numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

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‘YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE TAVUK DÖNER SATIŞI YAPILDI’

Öte yandan gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklanan 2 işletmecinin ifadelerine ulaşıldı. Bayram boyunca iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen işletmeci K.Y. ifadesinde, "Biz kurallara dikkat ediyoruz. Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız" dediği öğrenildi.

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İşletmeci E.T. (35) ise ifadesinde her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi; bütün aşamalarda bulunduğum için de bozuk olduğunu anlardım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘SIKINTILI HASTAMIZ YOK’

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran kişiler hakkında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine telefonla açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Şu anda sıkıntılı bir hastamız yok. Panik havasıyla yapılan başvurular da çok, ancak yoğun bakımda hastamız yok. Herhangi bir sıkıntılı hastamız da yok" dedi.

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VALİLİKTE TOPLANTI YAPILDI

Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında bugün Valilikte konuya ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Tarım ve Orman Müdürü Altan Çakır, belediye başkanları ve kurum yetkilileri katıldı.

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Toplantıda il genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtilirken kentte devam eden çalışmaların işleyişi, denetimlerin sıklaştırılması, alınan önlemler, ildeki vaka istatistikleri, hastanelerdeki durum, salgın gıda etkenleri ve hastane başvuru sayıları gibi konular ele alınıp değerlendirmeler yapıldı. Vali Aktaş, denetimleri yapacak kurumların ve ekiplerin her türlü denetimlerinde vatandaşın faydasına yönelik hareket etmelerini ve denetimlerin daha da sıklaştırılarak olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kocaeli döner tavuk
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