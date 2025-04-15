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65 dönümlük bahçesindeki ağaçları zarar gören Amasyalı çiftçi: "Ürünlerimiz dondu, hayallerimiz kayboldu"

Amasya’da nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don olayından 65 dönümlük meyve bahçesindeki bütün ağaçları zarar gören çiftçi Yusuf Yücel, "Evlatlarımıza düğün yapmak gibi, nişan yapmak gibi hayallerimiz bu yıl kayboldu" dedi.Kiraz, elma, armut, üzüm, erik, ceviz, badem, şeftali ve cennet hurması gibi ürünlerin etkilendiğini vurgulayan Taşova ilçesine bağlı Tekke köyünde yaşayan çiftçi Yusuf Yücel, "Zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık.

65 dönümlük bahçesindeki ağaçları zarar gören Amasyalı çiftçi: "Ürünlerimiz dondu, hayallerimiz kayboldu"
Çiğdem Sevinç

Amasya’da nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai don olayından 65 dönümlük meyve bahçesindeki bütün ağaçları zarar gören çiftçi Yusuf Yücel, "Evlatlarımıza düğün yapmak gibi, nişan yapmak gibi hayallerimiz bu yıl kayboldu" dedi.

Kiraz, elma, armut, üzüm, erik, ceviz, badem, şeftali ve cennet hurması gibi ürünlerin etkilendiğini vurgulayan Taşova ilçesine bağlı Tekke köyünde yaşayan çiftçi Yusuf Yücel, "Zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık. Üreticiler olarak bu yıl mağdur olduk. Bu faaliyetleri yapabilmemiz için gübre aldık. Borç karşılığı zirai ilaçlar aldık. Emeklerimiz yandı, kayboldu. Ne diyelim. Bu yıl hasatta hedeflerimiz vardı. Evlatlarımıza düğün yapmak gibi, nişan yapmak gibi hayallerimiz bu yıl kayboldu" diye konuştu.

TAHMİN ETMİYORDUK

Nisan ayında beklenmedik şekilde yaşanan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Amasya’nın da aralarında bulunduğu 36 ilde zirai don sonrası zararlar oluştuğunu hatırlatıp aynı zamanda Taşova Yerel Kalkınma Derneği’nin de başkanı olan Yücel, "Beklentimiz ülke genelinde yaşanan bu zirai don olayının afet tedbirleri kapsamına alınması. Çiftçilerin banka borçlarını, kooperatif borçlarını öteleyecek tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Tekrar yeniden başlayabilmek için tohum ve fide desteği gibi çeşitli destekler devletimizden beklemekteyiz. Allah’tan geldi başımıza, yapılacak bir şey yok. Biz eksi 7, eksi 10 dereceleri tahmin etmiyorduk. Saman yaktık, çeşitli mücadele yöntemlerini yaptık. Ama yeterli gelmedi" şeklinde konuştu.

(İHA)

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