66 gram uyuşturucu ile yakalandı tutuklandı

Düzce’nin Kabalak köyünde polis ekipleri tarafından araçta ve şahsın evinde yapılan aramada 66,5 gram kokain ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda iki suç kaldı bulunan E.Z. (53) isimli şahısın kullanımında bulunan araçta gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yapılan aramada 27,5 gram kokain maddesi, Kabalak köyünde bulunan adresinde yapılan aramada 3 parça halinde 39 gram kokain maddesi, toplamda darasız 66,5 gram kokain maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen E.Z. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır