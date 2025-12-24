HABER

7,5 aylık bebek darbedilerek ağır yaralandı! Annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alındı

Denizli'de kahreden olay! Eğlence mekanında çalışan bir anne ve erkek arkadaşı eve geldikten sonra 7,5 aylık bebeği darbederek hastanelik etti. Bebeğin kafatası ve kaburgasında çok sayıda kırık tespit edildi. Talihsiz bebek devlet korumasına alınırken bebeğini göremeyen baba ise yaşananlara isyan etti.

Ufuk Dağ

Denizli'de annesi ve erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu tespit edilen bebek devlet tarafından koruma altına alınırken, olaya ilişkin anne ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

EVE ALKOLLÜ GELİP BEBEĞİ DARBETTİLER

Antalya'da başlayan ve Denizli'de dehşetle sonlanan olaylar zinciri, bir bebeğin yaşam mücadelesine dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti. Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'nin eve alkollü bir şekilde geldikleri iddia edildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi.

'MERDİVENDEN DÜŞTÜ' DEDİLER

Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve M.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. merdivenden düştü dedi.

ANNE SONRA GERÇEĞİ ANLATTI

Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

KAHREDEN DETAYLAR

Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

BABA İSYAN ETTİ

Antalya'da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı duyduktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba Murat Seçen, "Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASI LAZIM"

Çocuğunu darp edildikten sonra hastaneye gelen baba Murat Seçen, "Antalya'da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldım ve G.B. 2 tane çocuğa bakamayınca büyük çocuğumu anneme verdi. Büyük çocuğuma annem bakıyor, küçük çocuğuma ise sevgilisi ve eski eşim bakıyor. Kendileri bir eğlence mekanında çalışıyorlar. Alkollü bir şekilde gece eve geliyorlar. Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp ediyorlar. Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım" diye konuştu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Olayın ardından torununu merak ettiğini ve bunu yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirten Satı Tör, "Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunuma darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şu an hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

