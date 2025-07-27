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7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye'ye örnek olacak...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Melikgazi ilçesinde yapımı hızla süren projeyi yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç, müzenin hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye bilimsel ve kültürel anlamda büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye'ye örnek olacak...

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde inşaatı tüm hızıyla süren Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Şehrin bilimsel ve kültürel altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olan Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin inşaat sahasında teknik bir inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı da eşlik etti. İncelemeler sırasında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, projeye dair değerlendirmelerde bulundu.

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye ye örnek olacak... 1

Kayseri'yi sosyal, kültürel ve bilimsel yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayseri'mizi sosyal ve kültürel içerikli projelerle buluşturma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye ye örnek olacak... 2

"ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ"

Kayseri'nin gençlerini bilimle buluşturmayı önemsediklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri'mizde üniversiteler şehri olarak, hem gençlerimizin geleceğe yönelik öngörülerini geliştirmek hem de aidiyet duygusu oluşturmak adına önemli projelere imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yamula bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılan fosillerin, bu müzede sergileneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kızılırmak kenarında yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıkan fosilleri şehrimizin en güzel simgesi, en önemli bulgusu olarak kamuoyu ile bilim adamları ile paylaşmak adına önemli bir çalışmaya imza atıyoruz" dedi.

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye ye örnek olacak... 3

"ÖNEMLİ BİR ESERE İMZA ATMIŞ BULUNUYORUZ"

Müzenin yalnızca fosilleri sergilemekle kalmayacağını, Kayseri'nin jeomorfolojik yapısını da yansıtacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti; "Bu çıkan fosillerden ağırlıklı olmak üzere, jeomorfolojik olarak Kayseri'mizin doğal yapısını, doğa ile ilişkisini içeren bir müze içeriği olan bir yapıyı hayata geçiriyoruz. 6 bin metrekarelik büyük bir inşaat alanı, sonrasında donanımı ve yerleşimini sağlamak suretiyle 2026 sonbaharına Kayseri'miz yeni bir müze ile buluşmuş olacak. Arkeoloji müzesi olarak bilinen bu eseri de korumuş oluyoruz. Yanına yapılan yeni eklentilerle önemli bir esere imza atmış bulunuyoruz."

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye ye örnek olacak... 4

TARİHİ DOKUYA SAYGILI MODERN MİMARİ

Yamula bölgesinden çıkarılan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği yeni müze binasının mekânsal olarak geniş açıklıklara sahip olması kadar mevcut müze binasının özgünlüğünü bozmadan tasarlanması en önemli kriter oldu. Paleontoloji ve Fosil Müzesi teşhir tanzim içerisinde, 4 adet kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, 1 adet kapalı geçici sergi salonu, 1 adet balkon geçici sergi mekanı, 1 adet fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun/eğitim alanı, hediyelik eşya satış birimi, idari ofisler, millet kıraathanesi, yeterli sayıda soyunma, duş, wc, lv, engelli wc ve teknik hacimler, fosil giriş çıkış rampa ve asansörü, kamusal kullanıma imkân veren bahçe tasarımı yer alıyor.

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye ye örnek olacak... 5

Mevcut müzeye eklenen yapının, hem mevcut ile bir arada hem de onun cephe karakterini ortaya çıkaran bir tasarıma sahip olması önemsendi. Bu nedenle yeni binanın özellikle mevcut yapıya dokunduğu noktalarda çelik ve cam malzeme kullanıldı. Mevcut yapının cephe malzemeleri aynen korunurken, özellikle doğu cephesinin özgün karakteri, ek yapı içerisinden algılanması sağlandı.

7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Fosil Müzesi ve Paleontoloji Türkiye ye örnek olacak... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Fosil
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