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7 göçmen kaçakçısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 10’u çocuk 25 düzensiz göçmen, teknede 3 ve karada da 4 olmak üzere 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

7 göçmen kaçakçısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-15) tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. Olay ile bağlantılı olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla göçmen kaçakçılığı
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