7 ilde 7 ayrı suç örgütüne operasyon! 251 Milyon TL'lik hesap hareketi...

7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı suçlamasıyla 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; banka hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 67 şüpheli yakalandı.

42'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Söz konusu operasyonlarla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Denizli'de; 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları,

-Yalova'da; nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri,

-İzmir'de; trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları,

-Iğdır'da; göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve

-Muğla'da; tefecilik yaptıkları,

-Tekirdağ ve Şanlıurfa'da; terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu ; çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."