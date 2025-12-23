7 ilde 7 ayrı suç örgütüne operasyon! 251 Milyon TL'lik hesap hareketi...

7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı suçlamasıyla 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; banka hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 67 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Söz konusu operasyonlarla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Denizli'de; 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları,
-Yalova'da; nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri,
-İzmir'de; trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları,
-Iğdır'da; göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve
-Muğla'da; tefecilik yaptıkları,
-Tekirdağ ve Şanlıurfa'da; terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu ; çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.
Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
