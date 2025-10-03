HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 7 metre derinliğindeki boşluğa düşüp mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın havalandırma boşluğuna kedi düştü. 7 metre derinliğindeki boşluğa düşüp mahsur kalan kediyi gören sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için operasyon başlattı. Başarılı geçen operasyonla kedi kurtarılarak sahibine teslim etti. Kedisine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı 1

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı 2

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı 3

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı 4

7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı 5

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale’de FETÖ’den aranan eski komiser yakalandıKırıkkale’de FETÖ’den aranan eski komiser yakalandı
FETÖ için 30 ilde düğmeye basıldı! Onlarca kişi tutuklandıFETÖ için 30 ilde düğmeye basıldı! Onlarca kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.