7 metre derinliğindeki boşluğa düşen kedi, zorlu operasyonla kurtarıldı

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın havalandırma boşluğuna kedi düştü. 7 metre derinliğindeki boşluğa düşüp mahsur kalan kediyi gören sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için operasyon başlattı. Başarılı geçen operasyonla kedi kurtarılarak sahibine teslim etti. Kedisine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır