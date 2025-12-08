HABER

Mersin'de sır olay! Cansız bedeni 30 metre aşağıda bulundu

Mersin'de meydana gelen kazada yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu. Ekipler, adamın kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otobanı Müftü Viyadüğü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Belşen'in (43) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil yol kenarında durdu. Kaza yapan aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, camı kırılan otomobilde kimsenin olmadığını fark edince bölgede araştırma yaptı.

30 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

Yapılan aramada Gökhan Belşen'in cansız bedeni, viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu. Polis ekipleri hem viyadük üzerinde hem de cesedin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

SIR OLAY

Ekipler, Belşen'in kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

08 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
