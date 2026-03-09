HABER

Uzmanlar Meclisi karar aldı! İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu

İran dini Ali Hamaney'in İsrail ve ABD'nin ortak saldırısında başkent Tahran'da hayatının kaybetmesinin ardından gözler yeni İran liderinin seçimine çevrilmişti. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, yeni dini liderin Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiğini söyledi. Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçtiğini duyurdu.

Uzmanlar Meclisi karar aldı! İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu

İran’da yeni dini liderin kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dini liderin belirlenmesinin Uzmanlar Meclisi’nin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Eşkuri, "Bu süreç tamamlanmış ve ülkenin kaderini belirleyecek, gerekli şartları taşıyan bir lider Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmiştir" dedi.

ALİ HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÖZLER YENİ SEÇİLECEK LİDERDEYDİ

İsrail ve ABD'nin saldırısında Tahran'da hayatının kaybeden Ali Hamaney'in ardından gözler yeni İran liderinin seçimine çevrilmişti.

Eşkuri, "Oyların ezici çoğunluğuyla seçilen bu kişi, Hamaney’in yolunu sürdürecek ve Hamaney’in adı devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İRAN BASINI: "HAMANEY'İN OĞLU MÜCTEBA HAMANEY SEÇİLDİ"

İran basını, Uzmanlar Meclisi'nin, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçtiğini duyurdu.

Mücteba Hamaney'in yeni dini lider seçilmesinin ardından özellikle başkent Tahran'da vatandaşlar kararı kutlamak için meydanları doldurdu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

