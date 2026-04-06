7 üniversite mezunu akademisyenin akılalmaz intikam planı! Aralarında profesör ve doçentler var...

Gaziantep Üniversitesi'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 7 üniversite mezunu öğretim görevlisi Mehmet Ali Y. doktor öğretim üyesi olamadığı için üniversitenin dekanı, doçentlerini ve esnaflarını 521 milyon TL dolandırdı. İki bakanlık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafında bulunduğu 7 kişiyi toplamda 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak dolandırdı. Öğretim görevlisi Mehmet Ali Y. ve beraberindeki 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte çek- senet ve nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma yaptı.

İNTİKAMIN BÖYLESİ

Yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Y., Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için bölüm başkanlığına başvurdu. Ancak akademik kadroya atanamayan Mehmet Ali Y. intikam almak için akademisyenleri dolandırmak için harekete geçti. Aralarında fakülte dekanı (profesör) olmak üzere 3 doçent ve 3 esnafın bulunduğu kişilere toplam 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak şahısları dolandırdı. Şüpheli şahıslar, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonla gözaltına alındı.

EVLERİNDE NELER ÇIKTI NELER...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller evrak inceleme mercekleri, kağıt kesme makinası, dijital mercek, teleskop, tarayıcılar ele geçirilirken işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 ÜNİVESİTE MEZUNU ÇIKTI

Yaklaşık 5-6 yıldır bu yöntemi kullandığı tespit edilen Mehmet Ali Y.'nin, 7 üniversiteden mezun olduğu 8'inci üniversitede eğitimine devam ettiği öğrenilirken, yapılan incelemelerde şüphelinin, senetlerde imza ile yazı arasına mesafe bıraktırdığı, borçlu ve alacaklı kişilerin birbirini tanımadığı şekilde işlem yaparak mağdur ettiği tespit edildi.

İKİ BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

El konulan çek, senet ve diğer evraklar incelemeye alınırken, emniyetten alınan bilgiye göre soruşturmanın sürdüğü gözaltı sayısının artabileceği, İcraya verilen çek ve senetlere itiraz edildiği bildirildi. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

dolandıran dolandırana ülkem ne hale geldi yaa
iyi yapmış bence onlar parayı neye göre vermiş acaba yüksek kazanç elde etmek için verdi ben söyliyim adam aldı paraları pırrrr uçu verdi
Neymiş, eğitim,öğrenim çok önemliymiş😀
