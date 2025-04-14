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7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 3. gününde! Acılı anne: Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar

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Adana'da tarım işçisi ailenin çocuğu 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 3. gününe girdi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin aramaları sürerken, Cumali'nin annesinin feryatları yürek yaktı. Acılı anne, "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali Timi’yi aradı ancak iz bulamadı.

Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53) 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi. Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Cumali Timi'nin kaybolmadan birkaç gün önce babasıyla oynadığı neşeli görüntüleri dikkat çekti.

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KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" dedi. Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

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'GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN'

Cumali Timi’nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar.

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10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre’yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Adana Sulama kanalı afad kayıp çocuk
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