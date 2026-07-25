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7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş

Adana'da mahalle bekçisi H.E.K.'nin (40) yüzünü yastıkla kapatılıp tabancayla başına ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz’ın (40) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Hatice Mine Kocamaz’ın ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, “Dünya kadar borçları vardı, kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş” dedi.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş

Adana'daki korkunç olay, dün saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Pozantı Belediyesi’nde memur olan Hatice Mine Kocamaz şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce mahalle bekçisi eşi H.E.K.'den boşanmak için dava açtı.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 1

YÜZÜNÜ YASTIKLA KAPATIP BAŞINA ATEŞ ETTİ

H.E.K., davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Hatice Mine Kocamaz’ın evine gitti. H.E.K. evde, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 3

CİNAYETTEN 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.E.K.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 4

7 YAŞINDAKİ YEĞENİMİN YANINDA ÖLDÜRMÜŞ

Sabah saatlerinde ailesi, Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 5

Olayın 7 yaşındaki yeğeninin gözleri önünde yaşandığını belirten Yılmaz Yılgıncan, “Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşim için Allah rahmet öylesin, onun da Allah belasını versin. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş. Gözaltına alındı, emniyette ifadesini alıyorlar” diye konuştu.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 6

Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 7

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 8

7 yaşındaki kızlarının gözü önünde... Yastıkla yüzünü kapatıp ateş etmiş 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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