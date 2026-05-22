7 yıl sonra bir ilk! Atatürk Barajı’nda tahliye kapakları açıldı

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alan Şanlıurfa’daki Atatürk Barajı’nda, tam doluluk oranına yaklaşılması nedeniyle muhtemel taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra tahliye kapakları açıldı. Kontrollü su salımıyla birlikte Fırat Nehri’nin su seviyesi yükseldi.

Bozova ilçesi sınırlarında bulunan ve tarımsal sulama ile elektrik üretiminde kritik rol üstlenen Atatürk Barajı’nda son aylarda etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yükselince kontrollü su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, muhtemel taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında barajın tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı. Fırat Nehri üzerinde bulunan ve bölge ekonomisine tarımsal sulama ile enerji üretimi açısından önemli katkılar sağlayan barajdan gerçekleştirilen kontrollü su salımı sonrası nehirde su seviyesi yükseldi.

VATANDAŞLARA UYARI

Su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
atatürk barajı
