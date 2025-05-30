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70 yaşında sigarayı bıraktı: "Bu iş kötüye gidiyor" dedi! Uzmanlar uyarıyor...

Manisa Şehir Hastanesi'nde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda, tütün kullanımının birey ve toplum sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gazi Gündüz, tütünün yalnızca kullanıcıyı değil, çevresindekileri de tehdit ettiğini belirterek ciddi sağlık ve ekonomik sonuçlara yol açtığını vurguladı.

70 yaşında sigarayı bıraktı: "Bu iş kötüye gidiyor" dedi! Uzmanlar uyarıyor...

Uzm. Dr. Gazi Gündüz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını belirterek, "Tütün kullananların büyük bölümü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Tütün, sadece sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda ekonomik zorluklara da neden oluyor. Çünkü tütüne harcanan para, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamayı zorlaştırıyor." dedi.

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"ERKEN DOĞUM, GELİŞME GERİLİĞİ, TÜTÜN DUMANINA MARUZ KALMA SONUCU GELİŞEBİLİR"

Tütünün sadece içen kişiye değil, çevresine de zarar verdiğini vurgulayan Gündüz, özellikle gebelerde ve çocuklarda pasif maruziyetin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Erken doğum, gelişme geriliği, solunum yolu hastalıkları ve astım gibi sorunlar tütün dumanına maruz kalma sonucu gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Tütüne bağlı en sık görülen hastalıkların başında kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları ve çeşitli kanserler geldiğini belirten Gündüz, tütün üretiminin de tarım arazilerine ve su kaynaklarına zarar vererek gıda krizine neden olabileceğini anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tütünün dünya ekonomisine yıllık zararı 1.4 trilyon doları buluyor" dedi.

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"SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERİ DESTEKLİYORUZ"

Uzm. Dr. Gündüz, Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Sigara Bırakma Polikliniği olarak vatandaşlara ücretsiz destek sağladıklarını vurgulayarak, "Tüm vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkese profesyonel destek sunuyoruz" diye konuştu.

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"GENÇLER BU YOLA HİÇ GİRMESİN"

Uzun yıllar tütün ürünü kullandıktan sonra bırakma kararı alan ve şu anda hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Hüseyin Vatansever ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İnsan bazen arkadaş kurbanı oluyor. ‘İçmiyorsun, hadi bir tane’ dediler. Eskiden içmezdim ama sonra başladım. Şimdi onlar da pişman olacak. Bu yüzden kesinlikle başlamasınlar, yol yakınken bıraksınlar. Ben 70 yaşında tamamen bıraktım ama öncesinde birkaç kez ara vermiştim. Sonunda dedim ki: ‘Bu iş kötüye gidiyor.’ Çünkü insan fark ediyor, sağlığı elden gidiyor. Gençler, sakın aldanmayın. Bu yola hiç girmeyin. Sağlığınızı sigaraya teslim etmeyin."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sigara Tütün dünya sağlık örgütü
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