69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti! Çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı

Olay, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi Kösrelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki şüpheli F.D. bir çocuğa cinsel istismarda bulundu.

MAHALLEDEN KAÇTI, YAKALANDI

Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Jandarma Suç Araştırma Timleri de çalışma yaptı. Mahalleden kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

