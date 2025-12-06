Bahçeli'den Barzani'nin Cizre ziyareti sonrası dikkat çeken çıkış! "Ben elbette bozkurtum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, gerçekleştirilen bahis soruşturması hakkında da önemli ifadelerde bulundu.

BAHÇELİ'DEN BAHİS SORUŞTURMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.

Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

Türk futboluna ve hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin neden olduğu ahlaki krizin üzerine kafa yormamız gerekli değil midir? İnsanların birbirlerini boğazlamaları ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan, iftiradan medet umarak siyasi diyalogları tıkalamak bir ahlaki kriz değil midir?

Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet iddiaları ahlak krizi değil midir? İBB soygunu, milli hafızaya mıh gibi yerleşen ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak, yargı mensuplarımıza saldırmak hem adalet hem ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çeteler, çocuk yaştaki çocukların sahaya sürülmesi, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanetleri çalmak bir ahlak krizi değil midir?

"BEN ELBETTE BOZKURTUM"

Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmıştır. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur.

Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Ben elbette bir bozkurtum, ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım öyle de göçüp gideceğim.

Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız."