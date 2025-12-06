Alanya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde sağanağa dönüşerek etkili oldu. Yağış nedeniyle araç trafiği aksamaya neden olurken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ise sağanak sırasında kapalı alanlara sığınarak yağışın bitmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün ve bugün için sarı kodla uyardığı Antalya’da yağışlı hava devam ediyor. Alanya ilçesine uyarıların ardından yağış yalnızca merkezde değil, çevre mahallelerde de etkisini artırdığı görüldü. İncekum ve Avsallar bölgelerinde öğle saatlerinde sağanakla birlikte hava bir anda karardı. Kısa süre sonra sağanak yerini doluya bıraktı. Yağışla birlikte bazı araçların yavaşladığı, sürücülerin kontrollü seyrettiği gözlendi. Vatandaşlar ise sağanak sırasında kapalı alanlara sığınarak yağışın bitmesini bekledi.