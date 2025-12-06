HABER

Otomobilin çarptığı kedi için seferberlik: Tedavi için Bolu'dan İstanbul'a sevk edildi

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kedi, bacak, omurga ve patilerindeki çoklu kırıklar nedeniyle tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan kedi, omurga tedavisi için İstanbul'a sevk edilirken, yaşaması için yardım kampanyası başlatıldı.

Otomobilin çarptığı kedi için seferberlik: Tedavi için Bolu'dan İstanbul'a sevk edildi

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Bolu'nun Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden bir otomobil, yoldan geçen kediye çarparak ağır yaraladı. Olayı gören Mine Çalık, yaralı kediyi Bolu Veterinerlik Tıp Merkezine götürdü. Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede kedinin bacağında, omurgasında ve patilerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Bolu'daki veteriner hekimler, kedinin bacağına, patilerine ve kuyruğuna ilk müdahaleyi yaptı. Ancak omurgasındaki iki kırığın tedavi edilebilmesi için yaralı kedi İstanbul'a sevk edildi. Yaralı kedi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

