Hafriyat kamyonu küle döndü

Bursa’da hareket halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü kamyon, küle döndü.

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Devecikonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taş Mektep yakınlarında hafriyat kamyonundan dumanlar çıktığı fark eden sürücü, araçtan inip canını kurtardı. Biranda alev topuna dönen kamyon, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.